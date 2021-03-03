"Системная политика запугивания": Украина требует отмены решения суда РФ по Приходько

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с безосновательным политически мотивированным решением суда в российском Ростове об осуждении украинца Олега Приходько. МИД требует от России освободить его.

Ведомство отмечает, что гражданина Украины осудили по сфабрикованным обвинениям в "подготовке террористического акта, изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ".

"Российские оккупанты в Крыму продолжают системно репрессивную политику в отношении граждан Украины. Дело против Олега Приходько имеет все признаки политически мотивированного. Адвокат Олега неоднократно обращал внимание т.н. "суда" на многочисленные процедурные нарушения во время досудебного следствия, а также на полное неприятие "судьями" предоставленных защитой обоснованных свидетельств о непричастности украинца к инкриминируемым деяниям. Сегодняшний приговор - это очередное проявление системной политики устрашения всех, кто выступает против оккупации Крыма", - отметила первый заместитель министра Эмине Джапарова.

В МИД требуют от России отменить неправомерное решение суда и немедленно освободить Олега Приходько, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.

Киев призвал международное сообщество категорически осудить применение РФ практики судебных преследований инакомыслия с использованием незаконных силовых методов и антитеррористического законодательства, требовать прекращения Россией нарушать нормы международного права на временно оккупированных ею территориях Украины, продолжить активную деятельность по защите прав и свобод жителей Автономной Республики Крым и города Севастополь с использованием как национальных, так и международных механизмов, и усилить давление на РФ, в частности санкционное.

Олег Приходько был незаконно задержан 10 октября 2019 года на территории временно оккупированного Крыма силовыми структурами российской оккупационной администрации и, в нарушение норм международного права, незаконно перемещен на территорию Российской Федерации в г. Ростов-на-Дону.

Суд вынес решение лишить свободы Олега Приходько на 5 лет с отбыванием первого года наказания в тюрьме, условия содержания в которой, как отмечают в МИД, являются самыми тяжелыми в российской пенитенциарной системе.