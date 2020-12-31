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Sinovac вернет деньги за вакцину в случае провала испытаний, - Ляшко

Новина українською → Киев, Четверг 31 декабря 2020 17:46
Sinovac вернет деньги за вакцину в случае провала испытаний, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Деньги за вакцину от COVID производства фармацевтической компании Sinovac Biotech будут возвращены в случае провала финальной стадии клинических испытаний. Первый контракт стоил Украине почти 1 млрд гривен.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Украина законтрактовала вакцину на третьей стадии испытаний, как в свое время другие страны заключали контракты с Pfizer i Moderna.

"Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину… В случае если она не будет завершена до времени, который определен в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины", - добавил Ляшко.

Он уточнил, что первая партия на 1,9 млн доз оплачена за счет бюджета 2020 года. Кроме того, он подчеркнул, что продолжаются переговоры с другими производителями, в том числе с AstraZeneca.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина Sinovac будет поставляться в Украину, если ее эффективность будет не ниже 70%.

РБК-Украина писало, что известно на сегодня о вакцине Sinovac.

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