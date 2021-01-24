"Северный поток 2" приведет к потере доверия к Германии, - посол

Строительство газопровода "Северный поток-2" негативно влияет на политический имидж Германии в мире. Это может привести к потере доверия к этой стране на международной арене.

Такое заявление в своем Twitter сделал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он рассказал, что дал интервью популярному немецкому журналу Focus (3,3 млн читателей) и подверг резкой критике планы завершить "Северный поток-2".

"Это приведет к геополитической утрате доверия к Германии с непоправимыми последствиями для будущего Европы. Останется горькое послевкусие и на долгие годы отравит атмосферу", - сказал Мельник.

Напомним, в Германии официально основали экологический фонд, который предназначен для оказания помощи при строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

РБК-Украина писало, что строительные работы на газопроводе "Северный поток-2" в территориальных водах Германии могут быть прекращены на неопределенный срок.

Кроме того, ранее немецкие экологи добились приостановки строительства "Северного потока-2".