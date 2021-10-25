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Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 09:36
Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине. В этом случае, президент - это глава исполнительной власти, отвечающий за все эти процессы.

Об этом секретарь СНБО заявил в интервью РБК-Украина.

В Украине, по его словам, всенародно избирают президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции - парламентско-президентская республика. Он считает, что по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и "поставить точку в этом вопросе".

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", - заявил он.

По его словам, в украинской истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед.

"Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века", - заявил Данилов.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику