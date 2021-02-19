ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сегодня стартует Мюнхенская конференция по безопасности: кто выступит и что обсудят

Новина українською → Мюнхен, Пятница 19 февраля 2021 07:30
Сегодня стартует Мюнхенская конференция по безопасности: кто выступит и что обсудят Фото: MSC 2021 пройдет онлайн (twitter.com/kaiserbastian)
Автор: Анна Березина

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. 19 февраля состоится специальная видеотрансляция с участием мировых лидеров.

Кто примет участие в конференции, программа и главные темы - подробно на РБК-Украина.

Мюнхенская конференция 2021- онлайн

Впервые за полувековую историю проведения MSC не состоится в Мюнхене. Пандемия коронавируса помешала организовать полномасштабную конференцию в феврале.

Традиционный формат отложили до стабилизации ситуации, а вместо этого 19 февраля пройдет специальная сессия, на которой докладчики будут присутствовать виртуально. Это первое мероприятие кампании "Дорога в Мюнхен 2021", предваряющей очную конференцию в будущем.

Сессия пройдет с 16:00 до 19:15 (17:00 - 20:15 по Киеву). Онлайн-включение запланировано из мюнхенского отеля Bayerischer Hof, где будет находиться председатель конференции Вольфганг Ишингер.

Остальные участники присоединятся в онлайн-режиме. Трансляция будет доступна на всех платформах MSC в сети.

Главные темы специальной сессии MSC

"Beyond Westlessness: обновление трансатлантического сотрудничества, встреча с глобальными вызовами" - так звучит повестка дня 19 февраля.

Участники встречи обсудят возможные пути восстановления и обновления трансатлантического альянса. А также выделят области, для которых на данный момент крайне необходимо трансатлантическое и международное партнерство.

Во время сессии будут затронуты актуальные темы борьбы с пандемией коронавируса, климатическим кризисом на планете.

Участники и программа конференции

Онлайн-мероприятие разделено на четыре тематических блока с выступлениями глав государств и лидеров международных организаций.

16:00 - открытие сессии. Выступят глава MSC Вольфганг Ишингер, премьер министр Баварии Маркус Зедер.

16:15 - выступление генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша "Приоритеты для глобальных действий".

16:45 - блок о борьбе с пандемией COVID-19. Запланировано онлайн-включение главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и основателя Microsoft Билла Гейтса.

17:15 - "Новая трансатлантическая повестка". Выступят канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден.

Стоит отметить, что Байден станет первым американским президентом, который примет участие в Мюнхенской конференции. Однако ранее Джо Байден присутствовал на MSC трижды как вице-президент и несколько раз будучи сенатором.

18:00 - выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейского Совета Чарльза Мишеля, генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

18:45 - блок о борьбе с климатическим кризисом откроет Джон Керри - специальный представитель президента США по вопросам климата.

19:00 - к онлайн-конференции присоединится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках обсуждения перспектив трансатлантического сотрудничества.

Напомним, накануне Мюнхенской конференции ее председатель Вольфганг Ишингер рассказал о новом курсе США и "окружающем" ЕС "огненном кольце".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Джозеф Байден Ангела Меркель Мюнхенская конференция по безопасности
NEWS
NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance. Трансляция
NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance. Трансляция
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами