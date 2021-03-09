Санкции США против Медведчука могут ускорить блокировку каналов Козака в YouTube, - Ткаченко
Американские санкции против народного депутата Виктора Медведчука могут ускорить процесс блокировки на YouTube каналов его соратника Тараса Козака. Заявка об этом уже подана в сервис.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24".
Он рассказал, что ведомство уже направило два запроса касательно блокировки аккаунтов телеканалов "Newsone", "ZiK" и "112-Украина" на видеоплатформе.
"Минкульт обращался по этому поводу дважды. Надеемся на ответ. Медведчук внесен в американские санкции и очевидно, что он человек, связанный с Козаком непосредственно. И это может ускорить принятие решения YouTube", - сказал Ткаченко.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти работают над блокировкой вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на платформе YouTube. Он отметил, что эти каналы прикрываются свободой слова, распространяя дезинформацию.
Ранее на "112 Украина" заявили, что трансляцию эфира заблокировали на YouTube. При этом сам канал на платформе не был удален и архивные видео оставались доступными.
Также сообщалось, что каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne создали новую компанию под названием Медиахолдинг "Новости", чтобы обойти санкции СНБО. Однако новый телеканал под названием "Первый Независимый" прекратил эфирное вещание через час после запуска.