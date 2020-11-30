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Россия усилила военное присутствие из-за кризисов в Карабахе и Беларуси, - НАТО

Новина українською → Понедельник 30 ноября 2020 14:53
Россия усилила военное присутствие из-за кризисов в Карабахе и Беларуси, - НАТО Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Россия из-за кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси усилила свои военные позиции в мире. В НАТО планируют обсудить реагирование на расширение военной активности РФ.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, министры иностранных дел стран-членов Альянса проведут встречу 1-2 декабря, на которой будут обсуждать данный вопрос.

"Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси", - заявил Столтенберг.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что угроза со стороны РФ стала еще более очевидной. Она призвала НАТО усилить оборонительные возможности и начать говорить с позиции силы.

Отметим, в конце октября в Германии прошли секретные военные учения Соединенных Штатов Америки. Американские военные учились реагировать на агрессию со стороны России.

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