Россия угрожает. Лавров назвал новую "красную линию" для НАТО по Украине

В Российской Федерации сделали новое заявление о "красных линиях" для НАТО. Россияне против участия западных инструкторов в конфликте на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

По его словам, в Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне якобы создают "дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта на Донбассе".

"Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет переходом всех "красных линий" и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО", - заявил Лавров.