Россия отказалась отвести войска от границ Украины: полное заявление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России. А требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут.

По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - сказал Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои воинские части.