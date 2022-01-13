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Россия отказалась отвести войска от границ Украины: полное заявление

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Москва, Четверг 13 января 2022 14:55
Россия отказалась отвести войска от границ Украины: полное заявление Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Antonio Masiello/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России. А требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

По его словам, эти требования Вашингтона неприемлемы.

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести воинские части от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - сказал Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои воинские части.

Напомним, Путину предлагают военные варианты "на случай ухудшения обстановки вокруг Украины".

Отметим, Кулеба предлагает РФ продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие намерения снова напасть.

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