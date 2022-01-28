В России ответили, будет ли новая война
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны. Но якобы не позволит игнорировать "свои интересы".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Он заявил, что "грубо наступать на свои интересы Россия не позволит".
"Если это зависит от России - войны не будет", - оценил перспективы войны Сергей Лавров.
Угроза нового нападения России
Возле украинских границ находятся более 100 тысяч российских военных, а также военная техника. Запад предупреждает об угрозе нового вторжения. Власти Украины, в свою очередь, говорят, что все под контролем и не нужно паниковать.
Соединенные Штаты Америки, тем временем, созвали заседание Совета безопасности ООН по поводу угрозы российского военного вторжения в Украину на 31 января.
В РФ, в свою очередь, говорят, что даже мысль о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой". Хотя на востоке Украины, а именно на территории Донецкой и Луганской областей, продолжаются боевые действия.
Напомним, глава МИД Украины Кулеба назвал четыре направления сдерживания Российской Федерации.
Кроме того, по словам экспертов, санкции против Кремля, которые может ввести Запад в случае нового российского вторжения в Украину, могут особенно отразиться на госбюджете РФ, особенно чувствительным будет удар по основе российского экспорта - нефти и газа.