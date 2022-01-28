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В России ответили, будет ли новая война

Новина українською →
Москва, Пятница 28 января 2022 10:20
В России ответили, будет ли новая война Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны. Но якобы не позволит игнорировать "свои интересы".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Он заявил, что "грубо наступать на свои интересы Россия не позволит".

"Если это зависит от России - войны не будет", - оценил перспективы войны Сергей Лавров.

Угроза нового нападения России

Возле украинских границ находятся более 100 тысяч российских военных, а также военная техника. Запад предупреждает об угрозе нового вторжения. Власти Украины, в свою очередь, говорят, что все под контролем и не нужно паниковать.

Соединенные Штаты Америки, тем временем, созвали заседание Совета безопасности ООН по поводу угрозы российского военного вторжения в Украину на 31 января.

В РФ, в свою очередь, говорят, что даже мысль о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой". Хотя на востоке Украины, а именно на территории Донецкой и Луганской областей, продолжаются боевые действия.

Напомним, глава МИД Украины Кулеба назвал четыре направления сдерживания Российской Федерации.

Кроме того, по словам экспертов, санкции против Кремля, которые может ввести Запад в случае нового российского вторжения в Украину, могут особенно отразиться на госбюджете РФ, особенно чувствительным будет удар по основе российского экспорта - нефти и газа.

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Российская Федерация Украина Лавров
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