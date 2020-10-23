Резников про воду для Крыма: никаких поставок до деоккупации

Никаких поставок воды в подконтрольный России Крым не будет в его полной деоккупации. Украина не ведет никаких переговоров о поставках воды ни официально, ни неофициально.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время "Киевского форума по безопасности".

По его словам, проблемы с водой в Крыму связаны с увеличением милитаризации оккупированного полуострова, которая влечет увеличение расхода воды на военные нужды. Ответственность за обеспечение воды, как отметил Резников, лежит полностью на государстве-оккупанте.

"Поэтому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается, и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной необходимости, в том числе водоснабжения", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, недавно в Кремле заявили о намерениях решить проблему с водой в Крыму без привлечения Украины.

До этого в оккупированном Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.