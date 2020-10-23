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Резников: белорусская оппозиция должна определиться с позицией по Крыму

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 21:43
Резников: белорусская оппозиция должна определиться с позицией по Крыму Фото: Алексей Резников (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Марианна Присяжнюк

Белорусская оппозиция должна четко выразить свою позицию относительно российской оккупации Крыма. От позиции белорусской оппозиции по агрессии России зависит, поддержит ли ее Украина.

Об этом заявил вице-преьмер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Вы (белорусская оппозиция - ред.) должны четко высказаться, что Крым является украинским и Донбасс - это Украина",- обратился он к оппозиционеру Веронике Цепкало.

Со своей стороны Цепкало заявила, что сейчас не время для обсуждения вопроса оккупации Крыма.

"Давайте об этом вопросе поговорим позже. У нас сейчас главный вопрос - это освободить нашу страну от оккупации Лукашенко. Если бы наша позиция помогла решить конфликт между Украиной и Россией, мы бы обязательно высказались. Нам нужны добрососедские отношения как с Россией, так и с Украиной", - отметила она.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала свою позицию по оккупации Крыма: Крым "de jure" украинский, а "de facto" - российский.

Кстати, в "предвыборном" выпуске шоу "Свобода слова Савика Шустера" эксперты подняли важный вопрос: местные выборы 25 октября приведут Украину к катастрофе или к расцвету? Гости в студии, среди которых, в частности, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудык, Владимир Гройсман и другие поразмышляли над тем, кому адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде и о том, сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги.

Новый выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 23 октября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свое недавнее резонансное заявление про сокращение украинской армии.

Арахамия оправдался за скандальные слова с сокращением украинской армии

Кроме того, у Зеленского прокомментировали первый вопрос, на который украинцы смогут ответить 25 октября. Речь идет об идее пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Роман Лещенко прокомментировал вопрос пожизненного заключения за коррупцию

А вот Юлия Тимошенко прокомментировала вопрос Зеленского по легализации медицинского каннабиса в Украине и задала риторический вопрос гостям студии: согласятся ли люди "легализовать наркотики"?

Тимошенко высказалась про легализацию медицинского каннабиса

Не обошлось и без скандалов. Так, Нестор Шуфрич и Давид Арахамия устроили жесткую перепалку в эфире политического ток-шоу.

Шуфрич и Арахамия устроили перепалку в прямом эфире

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