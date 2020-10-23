Резников: белорусская оппозиция должна определиться с позицией по Крыму

Белорусская оппозиция должна четко выразить свою позицию относительно российской оккупации Крыма. От позиции белорусской оппозиции по агрессии России зависит, поддержит ли ее Украина.

Об этом заявил вице-преьмер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Вы (белорусская оппозиция - ред.) должны четко высказаться, что Крым является украинским и Донбасс - это Украина",- обратился он к оппозиционеру Веронике Цепкало.

Со своей стороны Цепкало заявила, что сейчас не время для обсуждения вопроса оккупации Крыма.

"Давайте об этом вопросе поговорим позже. У нас сейчас главный вопрос - это освободить нашу страну от оккупации Лукашенко. Если бы наша позиция помогла решить конфликт между Украиной и Россией, мы бы обязательно высказались. Нам нужны добрососедские отношения как с Россией, так и с Украиной", - отметила она.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала свою позицию по оккупации Крыма: Крым "de jure" украинский, а "de facto" - российский.

Кстати, в "предвыборном" выпуске шоу "Свобода слова Савика Шустера" эксперты подняли важный вопрос: местные выборы 25 октября приведут Украину к катастрофе или к расцвету? Гости в студии, среди которых, в частности, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудык, Владимир Гройсман и другие поразмышляли над тем, кому адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде и о том, сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги.

Новый выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 23 октября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свое недавнее резонансное заявление про сокращение украинской армии.

Арахамия оправдался за скандальные слова с сокращением украинской армии

Кроме того, у Зеленского прокомментировали первый вопрос, на который украинцы смогут ответить 25 октября. Речь идет об идее пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Роман Лещенко прокомментировал вопрос пожизненного заключения за коррупцию

А вот Юлия Тимошенко прокомментировала вопрос Зеленского по легализации медицинского каннабиса в Украине и задала риторический вопрос гостям студии: согласятся ли люди "легализовать наркотики"?

Тимошенко высказалась про легализацию медицинского каннабиса

Не обошлось и без скандалов. Так, Нестор Шуфрич и Давид Арахамия устроили жесткую перепалку в эфире политического ток-шоу.

Шуфрич и Арахамия устроили перепалку в прямом эфире