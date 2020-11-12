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Раде рекомендуют вернуть на доработку законопроект Зеленского о реформе СБУ

Новина українською → Украина, Четверг 12 ноября 2020 17:28
Раде рекомендуют вернуть на доработку законопроект Зеленского о реформе СБУ Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде вернуть на доработку закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Речь идет о законопроекте №3196.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Народные депутаты рекомендовали вернуть авторам на доработку законопроект №3196 об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины", - указано в сообщении.

Глава комитета Никита Потураев признал, что СБУ требует обновленного законодательства, однако "мы не можем согласиться с теми нормами, которые касаются украинских медиа".

Глава подкомитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук заявила, что несколько правозащитных организаций в своих заявлениях раскритиковали некоторые положения документа.

Прежде всего речь идет о возможности подачи СБУ об отмене лицензии вещателя без судебного разбирательства; представления в Центральную избирательную комиссию о снятии партии из процесса без судебного разбирательства; норме, которая противоречит закону о доступе к публичной информации, и предусматривает, что за подписью председателя СБУ можно скрыть любую информацию без объяснений.

Напомним, ранее комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес изменения в законопроект Зеленского №3196. Он поддержал исключение изменений в ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" из соответствующего законопроекта.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект президента о реформе Службы безопасности Украины в первом чтении.

Так, в конце мая соответствующий законопроект Рада отправила на повторное первое чтение. За это проголосовали 287 парламентариев.

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