ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Раде представили концепцию закона о местном референдуме

Новина українською → Украина, Пятница 05 февраля 2021 15:24
В Раде представили концепцию закона о местном референдуме Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде представили концепцию закона о местном референдуме. Стало известно, какие на нем могут рассматривать вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Концепция была представлена ​​впервые, а текст документа продолжат нарабатывать в парламенте.

"Законопроект о местном референдуме является насущным, ведь мы должны обеспечить контроль народа над властью, избранной на местах. Мы впервые представляем концепцию законопроекта о местном референдуме. Текст законопроекта будет дорабатываться по результатам дискуссий в рабочей группе с привлечением всех заинтересованных лиц", - сказал первый вице -спикер Рады Руслан Стефанчук.

Концепция предлагает, чтобы вопросы, которые не могут быть предметом референдума, были несколько расширены и дополнены с учетом компетенций местной власти.

"К этим компетенциям не относятся вопросы отделения, выделения или самоорганизации. На местных референдумах могут рассматриваться вопросы, касающиеся хозяйства или лучшего обеспечения жизни на уровне соответствующих административно-территориальных единиц. Для остальных существует всеукраинский референдум", - пояснил замглавы ВР.

При этом наиболее дискуссионными оказались вопросы о частоте проведения местных референдумов и количестве вопросов, которые могут выноситься на один такой референдум; а также о порядке наложения вето территориальной общины на решение местного совета.

Напомним, в начале недели Стефанчук анонсировал, что на заседании рабочей группы должна состояться презентация проекта закона о местном референдуме.

Как писало РБК-Украина, замглавы ВР ранее заявил, что на всеукраинский референдум нельзя будет выносить пять вопросов. Они противоречат Конституции Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика референдум Верховная Рада
NEWS
Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине
DAILY
Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца