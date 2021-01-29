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Рада сделала шаг к ликвидации "Укроборонпрома": закон приняли за основу

Новина українською → Украина, Пятница 29 января 2021 13:33
Рада сделала шаг к ликвидации "Укроборонпрома": закон приняли за основу Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада сделала шаг к ликвидации госконцерна "Укроборонпром". ГК планируют превратить в акционерное общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

За соответствующий законопроект №3822 проголосовали 227 нардепов.

Этот закон позволит ускорить трансформацию ОПК в кратчайшие сроки - до одного года.

Ожидается, что в рамках трансформации создадут два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

Согласно документу, государственные предприятия ОПК превратятся в акционерные общества. Они будут иметь возможность объединения с отечественными и иностранными партнерами.

Напомним, ранее комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной раде ликвидировать госконцерн "Укроборонпром".

Как писало РБК-Украина, в конце декабря стало известно, что "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года.

Так, в рамках реформирования "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий - из 116 планируют оставить 65.

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