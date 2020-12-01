ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада разблокировала 100 млн евро кредита от правительства Польши

Новина українською → Украина, Вторник 01 декабря 2020 15:30
Рада разблокировала 100 млн евро кредита от правительства Польши Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3039а, которым разблокировала кредит от правительства Польши. За документ проголосовали 304 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Речь идет о кредите на 100 млн евро, выделенном для реализации инфраструктурных проектов на пунктах пропуска через границу в западных регионах.

Закон предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс по поводу ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации соответствующего договора с Польшей о предоставлении этого кредита. Соглашение о привлечении кредита правительства стран подписали еще в 2015 году.

Итак, временно по нулевой ставке НДС облагаются операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые осуществляются непосредственно исполнителями, зарегистрированными в Польше, и их представительствами, зарегистрированными на таможенной территории Украины.

Операции облагаются налогом в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение этого договора с заказчиками проектов по развитию приграничной дорожной инфраструктуры и обустройства пунктов пропуска украинско-польской границы и других проектов, которые будут согласованы сторонами договора и финансироваться в рамках отдельных контрактов между экспортерами из Польши и юридическими лицами - резидентами Украины.

Отметим, в рамках этого кредитного договора "Укравтодор" должен получить 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе), Государственная таможенная служба - 25 млн евро (на обустройство пунктов пропуска "Шегени", "Краковец", "Рава-Русская"), Госпогранслужба - 7 млн ​​евро (реконструкция 7 отделов ведомства).

Напомним, в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что Польша профинансирует ремонт дорог и пропускных пунктов на 100 млн евро во Львовской области.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров предлагал Раде изменить Таможенный кодекс для разблокирования польского кредита. Впоследствии проект был отозван.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада Польша кредит
NEWS
Ученые прогнозируют более 20 тысяч случаев COVID-19 в Украине к середине декабря
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Ученые прогнозируют более 20 тысяч случаев COVID-19 в Украине к середине декабря
DAILY
Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня