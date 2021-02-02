Рада отказалась значительно увеличить госпошлину на нотариальные действия

Народные депутаты пока что отказались значительно увеличить государственную пошлину на нотариальные действия. Верховная рада отправила на доработку законопроект №3236-1 "О внесении изменений в статью 3 Декрета Кабинета министров "О государственной пошлине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За основу его поддержали только 217 нардепов, а за направление документа на повторное первое чтение проголосовали 246 депутатов парламента.

Документ предлагал существенно увеличить размеры ставок госпошлины на некоторые нотариальные действия, которые осуществляют государственные нотариальные конторы и исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов народных депутатов.

В частности, предлагалось увеличить пошлину за удостоверение:

завещаний в 300 раз - с 0,05 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан;

доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом, кроме транспортных средств в 150-300 раз - с 0,03 до 10-15 таких минимумов;

доверенностей на право пользования и распоряжения транспортными средствами в 50-100 раз - с 0,1 до 10-15 НМДГ;

верности копий документов и выписок из них в 100 раз - с 0,01 до 1 такого минимума за каждую страницу;

подлинности каждой подписи на документах в 500 раз - с 0,02 до 10 НМДГ за каждый документ.

Напомним, летом комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять за основу этот закон.