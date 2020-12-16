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Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина

Новина українською → Украина, Среда 16 декабря 2020 12:05
Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Требушкина Фото: Руслан Требушкин (twitter.com)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Руслана Требушкина. Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №4446.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За прекращение полномочий проголосовали 327 парламентариев.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Требушкина Руслана Валерьевича, избранного в одномандатном избирательном округе №50, Донецкая область, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - указано в тексте документа.

Напомним, на местных выборах в Украине баллотировались 56 действующих народных депутатов. Так, 36 человек шли в областные советы, 18 человек - в городские советы, четыре - в районные советы. Ни один народный избранник не хотел стать депутатом сельского (поселкового) совета.

Требушкина избрали мэром Покровска.

Как писало РБК-Украина, в ноябре Рада прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Зиновия Андрийовича. Нардеп сложил мандат в связи с избранием его на должность мэра города Надворная Ивано-Франковской области.

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