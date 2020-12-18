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У Путина назвали Украину родиной Донбасса. Его слова о поддержке уточнять не стали

Новина українською → Москва, Пятница 18 декабря 2020 13:37
У Путина назвали Украину родиной Донбасса. Его слова о поддержке уточнять не стали Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Заявление президента России Владимира Путина о наращивании поддержки Донбасса не требует дополнительных разъяснений. При этом родиной оккупированных территорий является именно Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, на сегодня не приходится говорить о процветании региона.

"Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины", - заявил Песков.

Он также отметил, что Россия не может оставаться безучастной к судьбам большого количества русскоговорящих людей на Донбассе. Кроме того, ему задали вопрос о том, что имел в виду Путин, когда заявил, что будет наращивать поддержку Донбасса.

"Президент же назвал, это не требует каких-то дополнительных разъяснений... Я не буду как-то конкретизировать это, но, по-моему, весьма очевидно, президент сказал все достаточно открыто", - добавил Песков.

Напомним, на вчерашней пресс-конференции Путин заявил, что урегулирование на Донбассе неизбежно и Россия будет наращивать поддержку в вопросах производства, социального и инфраструктурного характера.

Он также исключил пересмотр минских соглашений без прямого диалога Украины с ОРДЛО.

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