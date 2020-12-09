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Президент поручил Кабмину подготовиться к 35-й годовщине Чернобыля

Новина українською → Киев, Среда 09 декабря 2020 22:29
Президент поручил Кабмину подготовиться к 35-й годовщине Чернобыля Фото: Чернобыльская АЭС (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить мероприятия к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Сегодня глава государства подписал соответствующий указ № 556/2020.

Об этом сообщает Офис президент Украины.

Зеленский поручил правительству принять срочные меры для улучшение противопожарного и санитарного состояния лесов в зоне отчуждения, а также совершенствования системы оперативного реагирования на пожары.

Правительство также должно актуализировать законодательство по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защите пострадавших. Также Кабмину поручено актуализировать государственные программы по обращению с радиоактивными отходами, снятию с эксплуатации ЧАЭС и преобразования "Укрытия" в экологически безопасную систему.

Кроме того, глава государства поручил правительству утвердить план мероприятий к годовщине Чернобыля, который должен предусматривать проведение в Киеве торжественных мероприятий. Кабмин также должен проработать вопрос проведения в Украине международной конференции, посвященной Чернобылю.

Отметим, в ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария. В результате аварии четвертый энергоблок был разрушен. Власти Советского Союза долгое время скрывали аварию.

Напомним, СБУ рассекретила документы КГБ, в которых говорится о том, что на Чернобыльской АЭС было несколько скрытых аварий.

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