Праздники и меньше путешествий: почему перестают делать тесты на COVID в Украине

В Украине начали делать меньше тестов на коронавирус. Причиной может быть период праздников, когда люди предпочитают отложить свое обращение, а также украинцы стали меньше путешествовать.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19".

Уровень загруженности больниц отражает реальную картину эпидемии, говорит руководитель центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук. По ее словам, сейчас в официальной статистике нет больниц, заполненных на все 100%.

"На днях только в двух больницах Киева - №17 и №1 - было более 70% загруженности. Но в остальных столичных больницах - в районе 50%. По таким косвенным признакам мне кажется, что заболеваемость, действительно, несколько снижается", - отметила Гук.

Также на примере своих родственников или знакомых многие увидели, что коронавирус может быть не таким страшным, как казалось, и поэтому считают, что можно спокойно пересидеть дома.

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита рассказал, что если раньше мобильные бригады выезжали для забора материалов на тест у людей с подозрением на COVID-19, то с 1 января Минздрав отменил этот механизм и прекратил их финансировать.

Теперь забор материалов делают семейные врачи, применяя экспресс-тесты на антиген, что частично влияет на снижение числа проведенных тестов, отметил Курпита.

Еще одна техническая причина может быть связана с наличием реагентов и тест-систем, которых, как правило, под конец года не хватает, говорит эксперт. И из-за их дефицита государственные лаборатории могли снизить масштаб тестирования, уточнил он.

Также причиной может быть то, что на период праздников люди решили отложить свои обращения к врачам. Также украинцы стали меньше путешествовать или выбирают для поездок те страны, где ПЦР-тест не требуется.

Напомним, Национальная академия наук Украины дала прогноз развития ситуации с коронавирусом в стране в последующие две недели. Ученые прогнозируют, что заболеваемость коронавирусом продолжит быть на низком уровне.