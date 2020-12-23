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План COVID-вакцинации в Украине будут обновлять, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 14:05
План COVID-вакцинации в Украине будут обновлять, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса. План включает приоритетные группы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья вчера утвердили общенациональный план вакцинации.

"План включает приоритетные группы и этапы вакцинации, описывает логистическую составляющую и процессы для организации кампании. Конечно, документ будет обновляться в зависимости от исходных данных", - отметил он.

Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX, власть работает, чтобы в 2021 году получить значительно большее количество вакцин.

Напомним, Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что польское правительство передаст Украине излишки вакцин от коронавируса, если они будут.

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