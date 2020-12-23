План COVID-вакцинации в Украине будут обновлять, - Шмыгаль
В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса. План включает приоритетные группы.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
По его словам, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья вчера утвердили общенациональный план вакцинации.
"План включает приоритетные группы и этапы вакцинации, описывает логистическую составляющую и процессы для организации кампании. Конечно, документ будет обновляться в зависимости от исходных данных", - отметил он.
Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX, власть работает, чтобы в 2021 году получить значительно большее количество вакцин.
Напомним, Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что польское правительство передаст Украине излишки вакцин от коронавируса, если они будут.