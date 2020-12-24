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ПАСЕ готовит заседание по отравлению Навального: появились новые вопросы к РФ

Новина українською → Четверг 24 декабря 2020 09:10
ПАСЕ готовит заседание по отравлению Навального: появились новые вопросы к РФ Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам проведет 19 января заседание по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. У ПАСЕ появились вопросы к России в связи с расследованием Bellingcat.

Об этом заявил специальный докладчик ПАСЕ по делу Навального Жак Мэр в интервью Deutsche Welle.

По его словам, ПАСЕ проводит расследование отравления Навального, чтобы пролить свет на ситуацию.

"Все это противоречит всем тем обязательствам, которые Россия взяла на себя, вступив в Совет Европы. У нашего комитета будет специальное заседание 19 января. Мы попросим присутствовать представителей властей России и Алексея Навального, чтобы он смог очно дать свои показания. Есть еще вопросы к России, поднятые в связи с расследованием Bellingcat, и мы хотим попросить их уточнить", - сказал Мэр.

Напомним, днями Bellingcat обнародовал расследование, где говорится, что к отравлению Алексея Навального ядом "Новичок" причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Позже Навальный заявил, что операцией с его отравлением руководил президент РФ Владимир Путин.

Также РБК-Украина писало, что Государственный департамент США обвинил ФСБ России в отравлении Навального.

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