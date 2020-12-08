Осуждение поездок в Крым и требование вывести войска: что приняла Генассамблея ООН

Генеральная ассамблея ООН осудила продолжающуюся российскую оккупацию Крыма и подтвердила непризнание его аннексии. Об этом шла речь в принятой на вчерашнем заседании усиленной резолюции по милитаризации Крыма.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Страны ООН подчеркнули, что Россия не выполняет международных соглашений и договоров, в частности Будапештский меморандум, и не уважает независимость и суверенитет международно признанных границ Украины.

В резолюции также призывают Россию возобновить переговоры для освобождения всех незаконно задержанных украинских граждан и их возвращения домой. ГА ООН напомнила, что Россия не может принуждать жителей Крыма служить в ее армии и осудила кампании призыва на оккупированном полуострове.

Кроме того, в принятой резолюции Генассамблея ООН:

призывает Россию немедленно вывести свои войска из Крыма и немедленно прекратить оккупацию территории Украины;

осуждает растущую милитаризацию в районах Черного и Азовского морей, в том числе в Керченском проливе;

подчеркивает, что присутствие российских войск в Крыму идет вразрез с национальным суверенитетом Украины и подрывает безопасность и стабильность соседних стран и Европы;

осуждает использование РФ захваченных ею предприятий украинской военной промышленности в оккупированном Крыму, а также строительство и открытие моста через Керченский пролив и железнодорожного моста;

призывает РФ безусловно и безотлагательно вернуть все имущество и оружие, изъятое из кораблей "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу";

осуждает поездки российских должностных лиц во временно оккупированный Крым;

призывает все государства-члены ООН, а также международные организации и специализированные учреждения воздерживаться от любых поездок в Крым, не согласованных с Украиной;

призывает все государства-члены ООН и соответствующие международные организации, сотрудничающие с ООН, воздерживаться от любых действий или взаимодействия с РФ по Крыму.

Напомним, резолюцию по Крыму Генеральная ассамблея ООН приняла вчера, 7 декабря. Документ, предложенный Украиной, поддержали более 60 стран, против резолюции выступила Россия.