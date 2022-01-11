ОДКБ выводит войска из Казахстана: названа дата
Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия успешно завершена.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Коммерсантъ".
Поэтапный вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня.
"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более десяти дней", - заявил он.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан юридически обоснованно обратился за помощью к ОДКБ. По словам президента, "над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы".
Напомним, Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие, которое привело к массовым жертвам в Казахстане.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что события в стране войдут в историю как "Алма-Атинская трагедия".