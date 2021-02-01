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Новое украинское правописание точно будет в силе до ВНО-2021, - Малюська

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 17:28
Новое украинское правописание точно будет в силе до ВНО-2021, - Малюська Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Новое украинское правописание, постановление о котором отменил Окружной административный суд Киева, точно будет в силе до ВНО-2021. При этом суд отменил не само правописание, а постановление правительства.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Сообщается, что решение суда не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку Минюст обжалует его.

"Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году… как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет", - отметил Малюська.

Он также предположил, что постановление Кабмина отменили в связи с нарушением процедуры его принятия. В том числе в связи с тем, что закон, который давал право принимать такое постановление, был признан неконституционным.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст считает незаконным решение ОАСК относительно нового украинского правописания.

Новая редакция украинского правописания была одобрена в мае 2019 года и вступила в силу в начале июня того же года.

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