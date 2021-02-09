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Накопительная пенсионная система заработает уже в этом году, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 10:30
Накопительная пенсионная система заработает уже в этом году, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсионной системы - это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику. Он уверен, что ее запустят уже в этом году.

Об этом Шмыгаль заявил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Кабмин разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.

"Уверен, что в этом году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине", - заявил он.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная говорила, что накопительная пенсионная система может быть введена в Украине с 1 января 2022 года. Для этого Верховная рада должна принять во втором чтении законопроект относительно второго уровня системы.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Отметим, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 130 954 человек).

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Новости Украины Политика пенсии Денис Шмыгаль
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