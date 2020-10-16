Минздрав просит Всемирный банк дать больше средств на вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов провел онлайн-встречу с представителями Всемирного банка. Министр попросил ВБ выделить Украине больше средств для закупки вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Закупка вакцины от коронавируса является одним из приоритетов сотрудничества Украины со Всемирным банком.

"Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", - заявил Степанов.

Напомним, сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда и как украина получит вакцину от коронавируса. Ожидается, что Украина получит вакцину для 20% населения.

Как писало РБК-Украина, в Европейском союзе прогнозируют, что вакцинация населения Европы от коронавируса начнется весной-летом 2021 года.

Вместе с тем в ВОЗ отметили, что молодое население планеты получит вакцину от коронавируса не ранее 2022 года.