Минкульт объяснил причину санкций против российского ритейлера "Вайлдбериз"

Министр культуры Александр Ткаченко объяснил санкции Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) против российского ретейлера "Вайлдбериз". Он назвал это еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ткаченко .

По его словам, ритейл из РФ Wildberries, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать в Украине.

"Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы", - сказал Ткаченко.