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Минкульт объяснил причину санкций против российского ритейлера "Вайлдбериз"

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Суббота 24 июля 2021 11:54
Минкульт объяснил причину санкций против российского ритейлера "Вайлдбериз" Фото: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр культуры Александр Ткаченко объяснил санкции Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) против российского ретейлера "Вайлдбериз". Он назвал это еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ткаченко.

По его словам, ритейл из РФ Wildberries, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать в Украине.

"Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы", - сказал Ткаченко.

Напомним, вчера Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины О введении санкций. В санкционном, в частности, списке оказался интернет-магазин Wildberries и его руководство.

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Александр Ткаченко
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