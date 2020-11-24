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МИД пригласил еще одну страну к Крымской платформе

Новина українською → Киев, Вторник 24 ноября 2020 21:20
МИД пригласил еще одну страну к Крымской платформе Фото: Эмине Джапарова и Драгица Понорац (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 24 ноября, в Киеве состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Черногории Драгицей Понорац. Джапарова пригласила Черногорию присоединиться к Крымской платформе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Понорац заявила о четкой позиции Черногории по непризнанию временной оккупации Крыма Российской Федерацией. Черногория также активно поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины и присоединяется к европейским санкциям против России.

"Джапарова выразила благодарность за поддержку и проинформировала о нарушениях прав человека и милитаризации Крыма со стороны РФ. Она также представила видение Украины относительно создания Крымской платформы и пригласила черногорскую сторону приобщиться к ее работе", - рассказали в МИД.

Напомним, недавно Украина пригласила к Крымской платформе Кипр. Кипрская сторона пообещала придерживаться позиции непризнания временной оккупации полуострова Россией.

Также РБК-Украина писало, что Эстония выразила желание присоединиться к Крымской платформе, создание которой инициировала Украина.

Добавим, Украина планирует проведение первого саммита в рамках Крымской платформы в мае 2021 года, если позволит эпидемическая ситуация.

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