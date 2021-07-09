Медведчук остается под домашним арестом еще на два месяца
Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Медведчука оставили под домашним арестом до 7 сентября. Ему запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи.
Также надеп обязан:
- прибывать в орган досудебного расследования, суд или прокуратуру по каждому требованию;
- не выезжать из города Киева и области без разрешения прокурора или суда;
- воздержаться от общения с подозреваемыми или свидетелями;
- сдать паспорта для выезда за границу.
Решение суда могут обжаловать в течение пяти дней.
Нардепа подозревают в:
- покушении на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
- передаче российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук передал сведения о секретном подразделении украинской армии);
- антиукраинской деятельности (Медведчука подозревают в намерении создать инфраструктуру влияния через украинцев, работающих в РФ).
Напомним, 13 мая суд избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного ареста. Как сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора, на следующий день политику одели электронный браслет.
Когда Медведчуку избирали меру пресечения, cторона обвинения просила суд отправить парламетария в СИЗО до 10 июля с правом залога в размере 300 млн гривен. Однако, его отправили под домашний арест.
В прокуратуре также отмечали, что в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет тюрьмы.