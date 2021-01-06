Лукашенко об отношениях с Путиным: не испытываю такого к Зеленскому
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина. Он не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.
Об это он заявил в интервью программе "Действующие лица".
"Да, я его (Путина, - ред.) считаю своим другом", - сказал Лукашенко.
Однако, подобных чувств он не испытывает к руководителю Украины Владимиру Зеленскому.
"Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался", - сказал президент Беларуси.
Также, по его словам, Минск собирается выстраивать отношения с Вашингтоном.
Напомним, Александр Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил визит Беларусь в октябре 2020 года.
Отношения между странами ухудшились после выборов президента Беларуси. Украина не признала легитимность Александра Лукашенко, а Зеленский призывает его пойти на диалог с народом.