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Лукашенко объявил референдум в начале 2022. На него вынесут новую конституцию

Новина українською → Минск, Четверг 11 февраля 2021 14:09
Лукашенко объявил референдум в начале 2022. На него вынесут новую конституцию Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В начале 2022 года пройдет всенародный референдум в Беларуси. На него будет вынесен проект новой конституции.

Об этом на Всебелорусском народном собрании заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "БЕЛТА".

"В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум", - заявил Лукашенко.

По его словам, уже началась работа над перераспределением полномочий внутри вертикали власти.

"Мы уже начали это делать. Целый план на столе лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать", - добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко подчеркивал, что конституция нуждается в "решительных изменениях", в частности, в распределении полномочий разных уровней власти.

Он также отмечал, что часть полномочий президента может перейти Всебелорусскому народному собранию, однако главой государства останется президент.

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