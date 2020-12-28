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Кулеба о влиянии РФ на Беларусь: могут окружить половину Украины

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 15:41
Кулеба о влиянии РФ на Беларусь: могут окружить половину Украины Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Полный контроль России нал Беларусью может привести к тому, что половина Украины окажется в военном окружении. В таком случае над страной нависнет реальная угроза.

Об этом в интервью немецкому журналу Internationale Politik заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, российский контроль над Беларусью станет серьезной угрозой для Украины.

"Половина нашей страны окажется в военном окружении России. Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что если России захватит оборонную промышленность Беларуси, то Украине придется искать другие варианты сотрудничества, поскольку между Киевом и Минском есть тесные связи в сфере безопасности и обороны.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что "Беларусь никогда не приедет в Украину на танках". Такие заявления он делал до того, как между властями обеих стран ухудшились отношения.

Отметим, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью РБК-Украина заявлял, что на сегодня Россия имеет слишком сильное влияние на Украину.

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