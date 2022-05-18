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Кулеба упрекнул Европу за колебания со статусом кандидата в члены ЕС для Украины

Новина українською →
Гаага, Среда 18 мая 2022 23:06
Кулеба упрекнул Европу за колебания со статусом кандидата в члены ЕС для Украины Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В вопросе евроинтеграции Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заметил расхождения между словом и делом отдельных членов Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRC.

Дипломат заявил об отсутствии рациональных аргументов для отказа Украине. Глава МИД назвал предоставление статуса кандидата в члены ЕС четким сигналом о гарантированном месте в интеграционном проекте.

"Когда речь идет об оружии и санкциях, то разрыва между словами и делом нет. Так бывает, когда речь идет о статусе кандидата в члены Европейского Союза. Мы уже три месяца слышим, что Украина является частью Европы, и как мужественно мы боремся за защиту европейских ценностей. Но нет политического признания. Так возникает вопрос, насколько искренни эти замечательные слова", – объяснил Кулеба.

Министр заверил, что Украина не требует срочного членства в объединении. В то же время статус кандидата в члены Евросоюза будет способствовать преобразованиям и преодолению украинских проблем вроде коррупции.

К слову, министр Кулеба назвал 4 составляющие победы Украины в войне против РФ.

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