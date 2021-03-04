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Кулеба о шутке премьера Словакии: если бы не извинился - пошли бы на жесткие шаги

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 17:21
Кулеба о шутке премьера Словакии: если бы не извинился - пошли бы на жесткие шаги Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Украина готова была к более жестким действиям в отношении премьер-министра Словакии Игора Матовича после его шутки о Закарпатье. Но ситуация разрешилась быстро после извинений.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что шутка, связанная с поставкой в страну российской вакцины, стала неожиданностью и внутри Словакии.

"Если бы Словакия сразу не извинилась за эти слова, мы пошли бы на дальнейшие шаги, потому что такие вещи нельзя прощать. Однако для словацких коллег эта фраза также стала шоком, и поэтому сразу извинения принес министр иностранных дел от имени государства, сегодня утром извинился и премьер-министр Словакии, он сделал это публично ", - сказал Кулеба.

Напомним, сегодня премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за неудачную шутку о Закарпатье. Он отметил, что позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была четкой.

Вчера премьер-министр Словакии заявил, что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса. Матович сразу же отметил, что это была "шутка".

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