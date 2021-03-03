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КСУ завтра возьмется за дело о нарушении Зеленским карантина

Новина українською → Украина, Среда 03 марта 2021 17:27
КСУ завтра возьмется за дело о нарушении Зеленским карантина Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Конституционный суд Украины в четверг, 4 марта, рассмотрит дело об официальном толковании части 1 статьи 105 Конституции о возможности привлечения президента к административной ответственности. Глава государства Владимир Зеленский нарушил карантин при посещении кафе.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Указано, что завтра Большая палата суда на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит указанное дело.

Отмечается, что Верховный суд обратился к КСУ с ходатайством по поводу официального толкования положения части 1 статьи 105 Конституции. Оно гласит, что "президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время выполнения полномочий".

Как писало РБК-Украина, 11 ноября 2020 года Конституционный суд открыл конституционное производство по делу о возможности привлечения к административной ответственности Зеленского за нарушение карантина.

Напомним, 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий Зеленский в составе делегации посетил одно из местных кафе, где выпил кофе. На то время заведениям было запрещено принимать посетителей.

Позже правоохранители составили административные протоколы на Зеленского, а также на владельца заведения и других членов делегации.

Хмельницкий городской районный суд, который рассматривал это дело, обязал оплатить штраф всех других участников делегации, а в отношении главы государства попросил Верховный суд разъяснить этот момент.

Вместе с тем президент решил уплатить сумму, равную штрафу за нарушение карантина, без решения суда.

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