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КСУ во вторник снова не смог провести заседание

Новина українською → Киев, Вторник 10 ноября 2020 13:23
КСУ во вторник снова не смог провести заседание Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Конституционный суд Украины во вторник, 10 ноября, не смог провести заседание. Его отложили из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, отложили продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 нардепов по поводу официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.

Кроме того, отложили и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.

"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - указано в сообщении.

Отметим, вчера Конституционный суд также не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В КСУ заявили о срыве заседания.

Напомним, 5 ноября суд объявил о перерыве в рассмотрении этого дела. Перерыв объявлен в связи с отсутствием кворума.

Как писало РБК-Украина, КСУ объявил о намерении рассмотреть земельную реформу. Заседание суда по реформе будет происходить в закрытом режиме.

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