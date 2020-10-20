ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса

Новина українською → Донбасс, Вторник 20 октября 2020 20:19
Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса Фото: Леонид Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)
Автор: РБК-Украина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.

Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексный и должен включать в себя:

  • прекращение войны;
  • проведение выборов на неподконтрольных территориях;
  • формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
  • принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса).

"Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что полная реинтеграция Донбасса займет около 25 лет.

Кроме того, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе. При этом Россия должна выполнять взятые на себя обязательства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс Кравчук
NEWS
Коронавирус, Донбасс и аудит государства: о чем говорил Зеленский в Раде
РБК-Украинаинформационное агентство Коронавирус, Донбасс и аудит государства: о чем говорил Зеленский в Раде
DAILY
Битва за Киев: кто сразится с Кличко за власть в столице
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Киев: кто сразится с Кличко за власть в столице