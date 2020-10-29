ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Комитет Рады рассмотрит бюджет-2021 на следующей неделе

Новина українською → Украина, Четверг 29 октября 2020 12:15
Комитет Рады рассмотрит бюджет-2021 на следующей неделе Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год на следующей неделе. Вероятно, заседание состоится в начале недели.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Отметим, заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк в своем Telegram-канале ранее сообщил, что заседание бюджетного комитета будет назначено на понедельник, 2 ноября. По его информации, рассмотрение бюджета в сессионном зале в первом чтении должно состояться в четверг, 5 ноября.

"Планы рассмотрения (бюджета, - ред.) на неделе есть конечно. Это срочный вопрос. Но зависит от того, как комитет оперативно решит... Я не уверен на счет 2 ноября (проведение заседания комитета, - ред.), но в начале недели точно", - сказал Корниенко.

Напомним, 19 октября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета анонсировал, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября.

Как писало РБК-Украина, бюджетный комитет не смог собраться для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, так как не хватило депутатов для начала заседания.

Ранее в парламенте рассчитывали, что бюджет-2021 в первом чтении будет рассмотрен уже 20 октября.

В материале РБК-Украина вы можете ознакомиться с основными показателями госбюджета на следующий год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика бюджет Верховная Рада Александр Корниенко
NEWS
На Донбассе ранение получил украинский военный
РБК-Украинаинформационное агентство На Донбассе ранение получил украинский военный
DAILY
Вице-премьер Олег Уруский: У Украины нет никакой необходимости в ядерном оружии
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Вице-премьер Олег Уруский: У Украины нет никакой необходимости в ядерном оружии