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Кличко победил на выборах мэра Киева, - официальные результаты

Новина українською → Киев, Пятница 06 ноября 2020 15:36
Кличко победил на выборах мэра Киева, - официальные результаты Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве объявлены официальные результаты выборов мэра города. Действующий глава горсовета Виталий Кличко победил.

Результаты объявила на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

За Кличко проголосовали 50,5% избирателей, 365 тысяч человек.

В связи с тем, что действующий мэр набирает более 50% голосов, второго тура выборов мэра в Киеве не будет.

За Ирину Верещук, кандидатку от "Слуги народа", проголосовали 39 321 человек.

За Алексея Кучеренко от "Батькивщины" проголосовали 45 823 избирателей.

За Александра Попова от "ОПЗЖ" проголосовали 68 757 человек.

За Сергея Притулу от "Голоса" 56 900 избирателей.

Отметим, по результатам экзит-поллов, действующий глава города Виталий Кличко получил больше всех кандидатов голосов.

Как сообщалось, результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября. Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна была объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования.

Подробнее о том, какие расклады будут в Киевском горсовете после местных выборов читайте в материале РБК-Украина "Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов".

РБК-Украина писало, что главными победителями на этих выборах стали местные партии и партии мэров.

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