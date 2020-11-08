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Кернеса зарегистрировали мэром Харькова

Новина українською → Харьков, Воскресенье 08 ноября 2020 23:25
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Харьковская городская избирательная комиссия зарегистрировала нынешнего харьковского городского голову Геннадия Кернеса как переизбранного на этой должности. Заявление о регистрации он переслал по электронной почте.

Постановление об этом размещено на сайте мэрии.

Ранее ТИК объявила Кернеса победителем выборов: действующий мэр получил 60,34% голосов. Явка на выборах составила 32,23%.

"Это постановление вывесить для всеобщего ознакомления на стенде официальных материалов Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области", - сообщается на сайте мэрии.

Заявление Кернеса о регистрации поступило в электронном виде с электронной подписью.

Напомним, в гражданской сети ОПОРА прогнозировали, что присягу Кернеса могут перенести из-за его заболевания. Ожидается, что функции мэра Харькова до присяги Кернеса будет выполнять секретарь городского совета.

Кроме того, в Харьковском горсовете недавно рассказали, что Кернес до сих пор продолжает лечиться от последствий COVID-19. Вирус повредил 70 процентов его легких.

Как писало РБК-Украина, победу Кернеса на выборах мэра Харькова прогнозировал экзит-пол, проведенный программой "Свобода слова Савика Шустера".

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