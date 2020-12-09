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Жесткий карантин после Нового года: что запретят

Автор: Лера Полищук

Кабинет министров Украины утвердил новые ограничения на время жесткого карантина. Они будут действовать с 8-го по 24 января 2021 года.

Об этом говорилось на заседании правительства.

Среди запретов и ограничений:

  • ограничение работы ресторанов, кафе, баров. Возможна только работа по доставке и прием заказов на вынос;
  • запрет работы театров, кинотеатров, фитнесс-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, товарами личной гигиены и бытовой химии);
  • на каникулах будут находиться все заведения образования, кроме детских садиков;
  • запрет развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий;
  • общественный транспорт продолжит работать с ограничениями для "оранжевой" зоны карантина;
  • будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили чуть более 12,5 тысячи новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом почти на две тысячи человек больше.

Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что после усиления карантина транспорт продолжит работать, ведь транспорт не является основным источником активного распространения коронавируса.

Добавим, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября введение жесткого карантина поддерживали 42% украинцев. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.

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