Жесткий карантин после Нового года: что запретят

Кабинет министров Украины утвердил новые ограничения на время жесткого карантина. Они будут действовать с 8-го по 24 января 2021 года.
Об этом говорилось на заседании правительства.
Среди запретов и ограничений:
Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили чуть более 12,5 тысячи новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом почти на две тысячи человек больше.
Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что после усиления карантина транспорт продолжит работать, ведь транспорт не является основным источником активного распространения коронавируса.
Добавим, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября введение жесткого карантина поддерживали 42% украинцев. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.