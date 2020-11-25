Кабмин подготовил закон против "двойников" на выборах

Кабинет министров Украины подготовил законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Они направлены на борьбу с практикой выдвижения так называемых "двойников" на выборы.

Соответствующий законопроект сегодня одобрили на заседании правительства.

В частности, Кабинет министров предлагает информировать избирателей, если кандидат в течение 6 месяцев до выборов сменил ФИО, имя, фамилию или отчество. Данная информация будет отображена в бюллетене для голосования.

Кроме того, информацию о "двойнике" будут обнародовать Центральная избирательная комиссия и территориальные избиркоме. В правительстве отмечают, что необходимость таких нововведений обусловлена тем, что недобросовестные кандидаты пытаются ввести избирателей в заблуждение.

Фото: текст законопроекта

Напомним, перед местными выборами полиция открыла уголовных 11 дел против кандидатов-двойников.

Отметим, на выборы 25 октября кандидатами на пост мэра Одессы зарегистрировали несколько Филимоновых, Зеленских и Саакашвили.