Кабмин готовит изменения карантина: что известно

В Украине анонсировали переход Украины в "желтую" зону. Но, кроме этого Кабинет министров Украины планирует пересмотреть правила адаптивного карантина в "желтых" и "красных" зонах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется ".

Новые правила правительство может утвердить уже на этой неделе, но они вступят в силу только через семь дней. Менять ограничения, действующие в разных зонах, не будут, но вакцинированные получат множество поблажек.

"Желтая" зона

Сейчас в "желтой" зоне предусмотрены ограничения по заполненности культурных заведений, спортзалов и кинотеатров. По данным РБК-Украина, Кабмин может разрешить им не соблюдать это условие, если у них будет привит персонал и они будут принимать у себя вакцинированных посетителей.

В "желтой" зоне поблажки будут распространяться даже на тех, у кого пока только одна доза прививки.

Какой процент вакцинированных нужен для того, чтобы продолжить работу без ограничений - 80 или 100 - это пока обсуждается. Похожие нормы правительство уже утвердило для учебных заведений.

По информации издания от источников в Кабмине, из 1,3 млн сотрудников образовательных заведений первую дозу получили только 44%, а вторую - 34%. Несмотря на это вводить обязательные прививки для них правительство не планирует.

"Красная" зона

В Кабмине склоняются к тому, что рестораны, ТРЦ и все те заведения, которые должны были закрыться по старым правилам, смогут продолжить работу при условии вакцинации персонала и обслуживания только привитых посетителей.

В "красной" зоне одна доза вакцины уже не подойдет - ни для персонала, ни для посетителей. Какой процент сотрудников должен быть привит - пока под вопросом.

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении "Дии".

Параллельно в правительстве раздумывают над бумажной формой сертификата для тех, кто не владеет смартфонами, а также над вариантом справки для людей, имеющих серьезные противопоказания к вакцинации.

Что касается условий для красного уровня, то к ним следует готовиться на октябрь-ноябрь. Тогда, по оценке Минздрава, Украина может начать "краснеть".

Транспорт

Для общественного транспорта пока таких нововведений не планируют.

Все эти новые правила начнут действовать примерно под конец сентября, когда страну переведут в желтую зону.