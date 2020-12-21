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Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма коронавируса

Новина українською → Тель-Авив, Понедельник 21 декабря 2020 16:15
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма коронавируса Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за нового штамма коронавируса Израиль закрывает границы для иностранцев. Кроме того, ограничения затронут и граждан Израиля, которые возвращаются из других стран.

Об этом говорится в сообщении канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху в Facebook.

Сообщается, что по результатам заседания комиссии министров по борьбе с коронавирусом принято решение немедленно запретить въезд иностранцев из всех стран в Израиль.

С 14:00 среды, 23 декабря, израильтяне, который возвращаются из других стран, должны пройти карантин в отелях сроком в 10 дней при прохождении двух анализов, или 14 дней без анализов.

Те, кто возвращается в ближайшие 48 часов, обязаны находиться на домашнем карантине и сделать в течение двух дней анализ по месту жительства. Продолжительность карантина - 10 дней при прохождении двух анализов, или 14 дней без анализов.

Данное решение действительно в течение 10 дней с возможностью продления.

Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху предлагал закрыть небо Израиля для пассажирских перевозок.

РБК-Украина разбиралось, что из себя представляет новый штамм коронавируса, и что важно знать.

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