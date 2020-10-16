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Госбюджет-2021 сегодня рассмотрит профильный комитет Рады

Новина українською → Киев, Пятница 16 октября 2020 10:44
Госбюджет-2021 сегодня рассмотрит профильный комитет Рады Фото: вывеска (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Сегодня Комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета рассмотрит государственный бюджет на 2021 год. Заседание состоится в 12:00.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в комитете.

Собеседник издания сообщил, что комитет сегодня запланировал одно заседание. Впрочем, возможно, еще и в понедельник будет заседание.

"Надо уточнять у руководства. Учитывая такую ​​ситуацию с вирусом, очень сложно", - сказал он.

Источник отметил, что в комитете сейчас собирают предложения людей, которые могут приехать на заседание.

"Нам приходится проводить заседание в открытом режиме, то есть в режиме сбора людей, поэтому очень трудно сейчас дать какую-то информацию... Поправок меньше (чем говорят нардепы, - ред.), но их окончательное количество будет после заседания комитета", - сказал источник.

В Раде говорили, что проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении будет рассмотрен уже 20 октября, ведь это крайний срок для его принятия за основу.

Кроме того, в материале РБК-Украина вы можете ознакомиться с основными показателями госбюджета на 2021 год.

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