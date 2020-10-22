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"Головы могут полететь": президент не исключает изменений в Кабмине

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 18:59
"Головы могут полететь": президент не исключает изменений в Кабмине Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский не исключает отставок в Кабинете министров Украины. В ближайшее время он оценит достигнутые отдельными министерствами результаты.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам.

Как отметил президент, самым слабым министрам придется уйти из правительства.

"Головы могут полететь. Это правда. Но не из-за того, что кто-то из депутатов имеет плохие отношения с тем или иным министром. В ближайшее время мы посмотрим на результаты вместе с премьером и действительно кого-то может не быть", - отметил он.

Напомним, глава парламента Дмитрий Разумков заявлял, что сейчас есть вопросы к руководителям двух министерств. Однако он считает, что изменения в правительстве повлияют на бюджетный процесс.

В то же время глобальных кадровых изменений в Кабинете министров в ближайшее время спикер Верховной рады не ожидает.

О том, какие еще отставки и кадровые изменения могут произойти в украинской власти, вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Неудачные кадры: почему у власти снова заговорили о громких отставках".

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