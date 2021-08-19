Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит

Еврокомиссия приняла решение о признании украинского COVID-сертификата в приложении "Дія". Документ в Европе будут принимать с завтрашнего дня, 20 августа . Украина, в свою очередь, признает Цифровой сертификат ЕС.

Подробнее о правилах получения COVID-сертификата - в материале РБК-Украина ниже.

Кто может получить COVID-сертификат

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, документ в приложении "Дія" могут получить те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.

"Украинский цифровой COVID-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС", - написал премьер.

Какие вакцины принимают в Европе

Согласно информации, на сайте Еврокомиссии, документы выдаются всем привитым, независимо от полученной вакцины от COVID-19.

Кроме того, сообщается, что полностью вакцинированные лица с COVID-сертификатом освобождаются от необходимости сдавать тест на коронавирус или проходить карантин через 14 дней после получения последней дозы вакцины, одобренной для всего ЕС.

Фото: одобренные в ЕС вакцины (ema.europa.eu)

После вакцинации каким препаратом Украина выдает COVID-сертификат

Согласно решению Кабинета министров Украины, в перечень вакцин, после которых Украина выдает COVID-сертификат, входят:

Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield, Janssen (Johnson & Johnson).

Кто может получить COVID-сертификат в приложении "Дія"

Минцифры в июле начала бета-тестирования COVID-сертификатов на iOS, а в августе и на Android. Протестировать документы могут украинцы, завершившие курс вакцинации на территории Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, COVID-сертификаты будут работать, как и другие документы в "Дії". Проверить действительность сертификата можно будет по QR-коду. Кроме того, позже сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-тестов или после болезни.