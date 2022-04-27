Еврокомиссия предложила отменить пошлины на товары из Украины, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил намерения Европейского Союза упразднить все пошлины и квоты на экспорт украинских товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал премьера.
Глава правительства заявил о предложении Еврокомиссии приостановить действие всех ограничений на ввоз украинских товаров в ЕС на год. Этот жест поддержки должен поддержать экономику Украины.
"ЕС никогда раньше не предпринимал таких масштабных мер по либерализации торговли ни к одной стране. Для нашего бизнеса это открывает дополнительные возможности, а наша продукция становится более конкурентоспособной на европейском рынке", – заявил Шмыгаль.
Кабинет министров достиг предварительных договоренностей и продолжает вести переговоры с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и рядом других стран по использованию портов для организации экспорта. Правительство также будет работать над отменами пошлин и другими союзниками.
К слову, Кремль пригрозил европейским клиентам "Газпрома" прекращением поставок голубого топлива.
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